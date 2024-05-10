TSMC является главным мировым производителем высокотехнологичной полупроводниковой продукции

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, министр торговли США Джина Раймондо и другие высокопоставленные американские руководители опасаются, что Китай получит контроль над тайваньским полупроводниковым гигантом TSMC, что нанесет американской экономике значительный вред. В настоящий момент США закупают более 90% передовых чипов именно у TSMC — более того, компания является ключевым для рынка игроком и производит полупроводниковую продукцию по наиболее совершенным в мире технологическим нормам.

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Чтобы диверсифицировать свои риски, США вкладывают денежные средства в строительство предприятий на территории собственного государства — в виде субсидий и кредитов под низкий процент. В свою очередь, TSMC планирует к 2030 году открыть в американском штате Аризона крупную фабрику по производству полупроводниковой продукции. Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что США придется уничтожить тайваньские заводы TSMC, если Китай получит полный контроль над полуостровом. На самом Тайване тогда ответили, что без квалифицированных кадров, передовых инструментов и доступа к высококачественному сырью из других стран упомянутые фабрики будут практически бесполезны.