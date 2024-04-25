В 2025 году модельный ряд Tesla может быть расширен.

Как сообщает CNBC, акции компании Tesla резко выросли после заявления ее основателя, американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска о планах по выпуску бюджетных электромобилей в третьем или четвертом квартале 2025 года. Увеличение стоимости составило внушительные 15-16%, несмотря на то, что фирма отчиталась о не самых лучших показателях продаж в первом квартале 2024 года – падение выручки год к году составило 9%.

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Команда аналитиков Bank of America заявила, что акции Tesla можно рекомендовать к покупке — компания успешно решает возникающие проблемы, совершенствует свой автопилот, а также планирует расширить модельный ряд электрокаров. При этом не все специалисты разделяют такой оптимизм: так, эксперты UBS считают, что заявления Маска и других представителей компании следует воспринимать со скепсисом, поскольку реальные рыночные показатели оказались хуже ожидаемого. Грядущее массовое сокращение сотрудников тоже является отрицательным, а не положительным сигналом. Полярные мнения высказывают и инвесторы: у Tesla немало проблем, но, при этом, огромные перспективы.