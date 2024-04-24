Рекламу в меню «Пуск» пока можно отключить штатными средствами.

Как сообщает The Verge, реклама в меню «Пуск», ранее появившаяся в предрелизных инсайдерских сборках операционной системы Windows 11 от корпорации Microsoft, теперь прописалась и в релизной версии. Активирует ее обновление KB5036980, которое пока не является обязательным, но через несколько недель, вероятно, таковым станет. Пока в рекламном блоке демонстрируются только приложения из Microsoft Store, но, как предполагают эксперты, в будущем компания может начать продавать рекламные места сторонним фирмам. Примечательно, что из «беты» в релизную версию реклама перекочевала очень быстро – менее, чем за месяц, что означает, что функция вряд ли столкнулась с большим количеством негативных отзывов от тестировщиков.

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В настоящий момент рекламу в меню «Пуск» Windows 11 можно отключить штатными средствами. Для этого в настройках персонализации достаточно отключить опцию «Показывать рекомендации». Впрочем, как показывает практика, многие технологические компании начинают внедрять рекламу ненавязчиво и постепенно, на первых этапах позволяя пользователям от нее отказываться, но со временем переходят к стратегии «впаривания» подобного контента. Так было, например, с Youtube от корпорации Google – с недавнего времени видеосервис активно борется с блокировщиками рекламы.