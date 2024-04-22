Эксперты Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. рассказали об очередной схеме, используемой злоумышленниками

Аналитики Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. рассказали об очередной мошеннической схеме, направленной на похищение аккаунтов в мессенджере Telegram, которую все активнее используют злоумышленники. Суть схемы заключается в следующем: жертве приходит сообщение якобы от службы поддержки Telegram, в котором говорится, что был оформлен запрос на удаление учетной записи. Для отмены запроса пользователю предлагают перейти по ссылке на «сайт Telegram».

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Разумеется, сайт оказывается фейковым, а форма авторизации – фишинговой. Если жертва вводит свои данные, то они мгновенно попадают в руки к злоумышленникам. Далее мошенник просит сообщить пришедший код безопасности – человек, верящий, что общается с сотрудником технической поддержки, соглашается, и преступник завладевает аккаунтом. После этого с учетной записью можно делать все, что угодно – например, просить в долг деньги у всех контактов жертвы или продолжать распространять сообщения со ссылками на фишинговые интернет-ресурсы для того, чтобы получить еще больше аккаунтов. Как подчеркивают в F.A.C.C.T., сторонние лица не могут запросить удаление учетной записи в Telegram – такая возможность есть только у ее владельца. Что же касается «сотрудников поддержки», которые пишут первыми – относиться к ним следует так же, как и к «сотрудникам безопасности банка».