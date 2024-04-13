Мошенники регулярно рассылают такие письма как СМИ, так и владельцам крупных сайтов

Как сообщает издание «Интерфакс», Роскомнадзор предупредил СМИ о фейковой рассылке писем якобы от лица ведомства, запущенной неизвестными злоумышленниками. Мошенники угрожают СМИ привлечением к ответственности и блокировкой интернет-ресурсов за распространение некой информации о чрезвычайных обстоятельствах, связанных с паводком в Оренбургской области. В Роскомнадзоре напомнили, что настоящие письма подписываются специальной электронной подписью, проверяемой при помощи портала «Госуслуги».

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Как отмечают эксперты по кибербезопасности, преступники регулярно совершают рассылки якобы от лица Роскомнадзора и других регуляторов или правоохранительных органов – иногда с целью удаления «неугодной» для них или их заказчиков информации, иногда – с целью посеять хаос и панику. В некоторых же случаях мошенники и вовсе начинают вымогать денежные средства за «защиту от блокировки» или от заведения дела. Пока подобная практика распространена не слишком широко, но сотрудникам СМИ и новостных интернет-ресурсов следует о ней знать, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.