За него просят 130 американских долларов

Как сообщают тематические ресурсы, посвященные видеоиграм, сообщество геймеров возмутила стоимость расширенного издания будущей Action-adventure под названием Star Wars Outlaws – если в базовой версии игра будет предлагаться за 70 американских долларов, то за максимальную придется заплатить уже 130, что, мягко говоря, не является нормой. Стоимость в 70 долларов за AAA-проект в настоящий момент, по мнению отраслевых экспертов – тоже несколько завышенная цена по сравнению со средними расценками по рынку, хотя издатели и стремятся увеличить стоимость видеоигр.

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Расширенное издание, по сравнению со стандартным, предлагает ранний доступ (на три дня раньше общего релиза), внутриигровые бонусы и наборы, а также сезонный пропуск и цифровую книгу об игре. Чаще всего подобные издания продаются примерно за 100 долларов. Многие пользователи на Reddit и в соцсети X (экс-Twitter) даже предлагают бойкотировать игру и ждать скидок, чтобы показать издателю, что подобное повышение цен является необоснованным и ведет не к повышению прибыли, а к снижению продаж. Релиз проекта, если его не перенесут, состоится 30 августа 2024 года.