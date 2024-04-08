По мнению руководства студии, такой формат выпуска проектов позволяет наладить связь с игроками и получить от них обратную связь

Как сообщает тематический ресурс GameFile, глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус рассказал в интервью о преимуществах выпуска игр в раннем доступе и об отношении студии к популярному сервису Steam от компании Valve. По словам Дауса, релиз проекта в раннем доступе позволяет наладить связь с игровым сообществом и получить от него ценную обратную связь, а также заранее заинтересовать геймеров и устранить ряд потенциальных вопросов и заблуждений, касающихся будущей игры.

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Говоря о преимуществах Larian по сравнению с другими разработчиками, менеджер отметил гибкость студии. Также он положительно высказался о Steam, заявив, что площадка Valve поощряет инновации – по мнению Дауса, выпущенную на ней качественную игру обязательно заметят пользователи. Также представитель студии, разработавшей «Игру года-2023», подчеркнул, что следующая крупная игра Larian тоже сначала выйдет в раннем доступе. Ранее в похожем ключе высказывался и глава студии Свен Винке. Что же касается Baldur’s Gate 3 – для игры продолжат выходить патчи, но крупных DLC для нее не будет. Не планируют Larian и делать продолжение – ранее Винке заявил, что уже знает, каким будет первый акт следующего проекта, хотя и не стал делиться подробностями.