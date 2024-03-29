Игра была напряженной, с тремя картами и тай-брейками

В одном из четвертьфиналов PGL Major Copenhagen 2024, первого чемпионата мира по Counter-Strike 2 случилась одна сенсация, и чуть не случилась вторая. Команда FaZe Clan в напряженном трехматчевом противостоянии с тай-брейками выбила главных фаворитов турнира, Team Spirit. Примечательно, что на третьей, завершающей карте Team Spirit отыгрались с 5-12, до 12-12, взяв 7 раундов подряд и переведя игру в тай-брейк, когда проигрыш хотя бы одного раунда привел бы к их окончательному поражению.

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В тай-брейке FaZe Clan, до этого проигравшие 7 раундов подряд, все-таки сумели найти свою игру. При счете 14-15 игроки Sh1ro от Team Spirit и Rain от Faze сошлись один на один в решающем противостоянии, и верх одержал Rain, метко попав сопернику в голову из винтовки M4A1-S. Sh1ro также успел всадить в своего противника две пули из автомата Калашников и оставил ему треть здоровья, но этого не хватило. Вторая сенсация – отыгрыш «Спиритов» со счета 5-12 с последующей победой, все-таки не состоялась, и фавориты покинули турнир на 5-8 месте, заработав призовые в размере 45 тысяч долларов США. По мнению ряда комментаторов, стримеров и блогеров, прошедший матч пока можно считать украшением «мейджора» — самым остросюжетным и увлекательным противостоянием в турнире. Впрочем, стадия плей-офф еще только началась, и впереди еще два четвертьфинала, полуфиналы и финал, которые могут принести новые сенсации.