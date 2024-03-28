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[Zero]
С 1 апреля 2024 года в России может значительно подорожать подорожать цифровая и бытовая техника
Увы, но это не первоапрельская шутка

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Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru, с 1 апреля 2024 года в России может снизиться беспошлинный порог – с 1000 евро до 200. Это произойдет автоматически, если не будет принято решение о его продлении. По мнению представителей некоторых ритейлеров и профильных экспертов, уменьшение беспошлинного порога может привести к подорожанию цифровой и бытовой техники на отечественном рынке на 15-20%, а также сопоставимому снижению импорта.

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Порог беспошлинного ввоза на уровне 1000 евро сохранялся в России в течение многих лет, но в 2019 году был снижен до 500 евро, а потом и до 200. Обратно до 1000 евро его повысили после начала СВО и ввода рядом государств санкций против РФ, а также частичного или полного ухода из страны некоторых крупных компаний. Увеличение беспошлинного порога способствовало оперативному наращиванию параллельного импорта, а также росту числа онлайн-заказов со стороны физических лиц. Например, многие опытные интернет-пользователи при отсутствии необходимости платить пошлины предпочитают заказывать смартфоны из Китая, а не приобретать в российских магазинах – это значительно дешевле.

Размер пошлины сейчас составляет 15% от превышения порога беспошлинного ввоза. Например, если порог снизится до 200 евро, а гражданин закажет смартфон стоимостью 600 евро, то 15% ему придется платить от 400 евро. Это 60 евро – сумма довольно ощутимая. Как считают эксперты, если реализуется негативный сценарий, в числе первых подорожают цифровая техника Apple, Samsung, LG и ряда других компаний, компьютерные комплектующие и периферия, а также бытовая техника не российских и не китайских производителей.

Большинство экспертов и потребителей полагают, что порог беспошлинного ввоза понижать не нужно. Противоположного мнения придерживаются крупные ритейлеры, в особенности входящие в АКИТ – Ассоциацию компаний интернет-торговли. Для «Ситилинка», DNS, Ozon и других подобных фирм выгодно снижение беспошлинного порога, потому что, если он будет понижен, больше потребителей будут не заказывать импортные товары напрямую, а приобретать с наценкой у них. При этом окончательное решение по вопросу еще не принято – рассматриваются как крайние, так и компромиссные варианты вроде установки порога на уровне 500 евро.

#россия #смартфоны #техника #экономика #ноутбуки #компьютеры #комплектующие #бытовая техника #цифровая техника
Источник: hi-tech.mail.ru
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