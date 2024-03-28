Компания зарегистрировала соответствующий товарный знак

Как сообщает РБК, компания «Ростелеком» рассматривает возможность выхода на российский рынок цифровой техники – она зарегистрировала для отрасли компьютерной техники товарный знак «Айрон» и похожий на кляксу логотип, который также может быть связан с соответствующим брендом. Также журналисты нашли опубликованный в декабре 2023 года видеоролик, созданный студией Hot Stream и посвященный мобильному ПК «Айрон». О технических характеристиках лэптопа в видео информации нет – вероятно, фирма планирует представить сразу несколько моделей и их конфигураций.

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В «Ростелекоме» не стали подтверждать или опровергать предположения СМИ, но заявили, что компания работает над большим количеством исследований, пилотных проектов и R&D. Судя по всему, официальной информации придется подождать. Некоторые эксперты с тематических форумах предполагают, что «Ростелеком» будет брендировать устройства китайского производства. Вспомнили комментаторы и примеры ноутбуков под брендами DNS и DEXP, в свое время базировавшихся на качественных по сравнению с продукцией китайских Noname-брендов платформах тайваньской компании Clevo.