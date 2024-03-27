Существующие учетные записи также будут удалены

Как сообщает NBCNews, губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий детям и подросткам в возрасте до 14 лет иметь аккаунты в каких-либо социальных сетях. Существующие учетные записи также будут удалены. Примечательно, что закон предусматривает возможность выплаты компенсации пользователям, чьи аккаунты придется удалить – она может достигать 10 тысяч долларов США. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет смогут заводить аккаунты в соцсетях только с разрешения родителей. Также закон устанавливает необходимость проверки возраста сайтами для взрослых.

реклама

Как заявил ДеСантис, принятый правовой акт даст родителям больше инструментов контроля для защиты их детей в цифровом пространстве. По мнению губернатора, социальные сети способны наносить вред детской психике – такой тезис, кстати, подтверждается некоторыми исследованиями, хотя в целом данная тематика пока не слишком хорошо изучена. Если закон не будет оспорен в суде или каким-либо образом заблокирован, то он вступит в силу с начала 2025 года. Впрочем, многие американские юристы и журналисты уже указали, что некоторые положения закона противоречат Конституции США и Первой поправке к ней.