Журналисты Bloomberg провели расследование и подтвердили подобные факты

Журналисты издания Bloombeg провели расследование и выяснили, что терминалы, использующиеся для работы спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска предлагаются на черном рынке в самых разных государствах – в том числе в тех, где Starlink официально не работает. Starlink является эффективным инструментом для противодействия сетевой цензуре. Он также позволяет сохранять доступ к сети в случае отключения интернет-соединения, предоставляемого местными провайдерами и операторами связи.

По информации Bloomberg, нелегально ввезенные устройства Starlink активно используются, например, в Йемене, Судане и ряде других стран с не слишком стабильной политической ситуацией или и вовсе находящихся в состоянии гражданской войны. В настоящий момент группировка Starlink включает в себя более 5500 спутников на орбите Земли, предоставляющих доступ к интернету для примерно 2.6 миллиона клиентов. Как считает основатель SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, Starlink в перспективе может стать основным источником дохода для компании – для этого потребуется запустить несколько десятков тысяч спутников.