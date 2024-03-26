Основных причин две, и обе весьма значимые

В официальном телеграм-канале корпорации «Ростех» показали фотографию кабины самолета SJ-100 с российской авионикой, рассказав о ряде реализованных по сравнению с предыдущими версиями улучшений. Так, для удобства пилотов кабину оснастили более крупными и информативными дисплеями, а также заменили механические системы на электронные. Сообщается, что конструкторы учли опыт практической эксплуатации самолета, собрали отзывы авиакомпаний и реализовали часть из их предложений.

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Примечательно, что надписи на панелях по-прежнему выполнены на английском языке. Предвидя вопросы в комментариях, специалисты «Ростеха» пояснили, что использование пилотами и диспетчерами одного и того же рабочего языка повышает уровень безопасности воздушного движения — это продемонстрировал многолетний анализ авиаинцидентов. В нештатных или даже критических ситуациях эффективность коммуникации может иметь решающее значение. Впрочем, есть и вторая причина — англоязычные надписи позволят вывести самолет на международный рынок без дополнительных переводческих доработок.