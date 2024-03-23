Компьютер Apple-I, подписанный Стивом Возняком, ушел с молотка еще дороже

Как сообщает ресурс 9to5mac.com, на прошедшем онлайновом аукционе RR Auction, посвященном истории корпорации Apple, была продана визитная карточка одного из основателей компании Стива Джобса с его оригинальным автографом. Покупатель заплатил за нее более 181 тысячи американских долларов. Примечательно, что компьютер Apple-I, подписанный Стивом Возняком, ушел с молотка еще дороже, за 323 800 долларов.

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Как заявили в RR Auction, упомянутая визитная карточка не только является огромной редкостью, но и сохранилась в состоянии, близком к идеальному. Эксперты отмечают блеск и острые углы визитки, хотя есть у экземпляра и небольшой минус, снижающий его стоимость — едва заметное пятно. Впрочем, визитную карточку в любом случае удалось реализовать почти в два раза дороже, чем ее оценивали специалисты RR Auction, и дороже, чем чек с подписью Стива Джобса, проданный за $176 850. Вещи, связанные с историей знаковых для мировой экономики фирм вроде Apple часто оседают в частных коллекциях, и со временем их стоимость лишь возрастает, поскольку возрастает и редкость.