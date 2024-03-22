Xiaomi не первый раз проворачивает подобные трюки

Как сообщает популярный ресурс GSMArena со ссылкой на информацию, предоставленную известным инсайдером Судханшу Амбхоре, ранее неоднократно делившимся с общественностью сведениями, впоследствии подтверждавшимися, смартфон Poco C61 от китайской корпорации Xiaomi будет практически полной копией Redmi A3. Переименование мобильных устройств, предлагаемых на внутреннем рынке под брендом Redmi в Poco для международного рынка – обычная практика для китайского производителя.

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Сообщается, что аппарат будет базироваться на SoC MediaTek Helio G36 и получит 6,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также повышенной до 90 Гц кадровой частотой. Основной блок камер будет включать в себя датчики на 8 и 0.08 Мп, также предусмотрено наличие 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мА*ч, максимально поддерживаемая мощность зарядки — 10 Вт. Если верить инсайдеру, устройство будет предлагаться в двух основных модификациях — 4/64 ГБ за 90 американских долларов и 6/128 ГБ за 100 долларов. Впрочем, эта информация требует проверки – разница в стоимости выглядит слишком незначительной