Вероятно, даже в первом полугодии

Как сообщает ресурс CnEVPost со ссылкой на заявления главы лидирующего в Китае производителя BYD Вана Чуаньфу, с высокой вероятностью уже в первом полугодии 2024 года более 50% продаваемых в Поднебесной легковых транспортных средств будут электрокарами или гибридными автомобилями. Также вероятно исчезновение многих мелких игроков и усиление влияния крупных корпораций.

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Сама компания BYD уже полностью отказалась от выпуска авто исключительно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС): примерно половина легковых транспортных средств в ее портфеле — это полноценные электромобили, а еще половина – гибриды с ДВС. Моделей с водородными силовыми установками фирма не выпускает. Примечательно, что в Китае переход на электрокары проходит куда быстрее, чем в среднем по планете, что, впрочем, неудивительно с учетом того, что во многих странах гораздо более холодный климат и менее подготовленная инфраструктура. Решающим для многих водителей фактором может оказаться удешевление электрокаров и дальнейшее снижение стоимости владения ими, хотя, по мнению автоэкспертов, в ряде стран, в первую очередь северных, автомобили с ДВС будут популярны и спустя десятилетия.