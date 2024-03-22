В компании увидели в этом серьезную угрозу

Как сообщает ресурс 9to5Mac, Министерство юстиции США официально объявило о подаче иска в суд по поводу предполагаемой монополизации корпорацией Apple рынка смартфонов. В компании ответили на заявление представителей власти, подчеркнув, что подобный иск угрожает самой сути Apple, а также пообещав «решительно защищаться» в ходе предполагаемого судебного процесса.

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Генпрокурор США Меррик Гарланд полагает, что если не предпринимать никаких мер, Apple и дальше будет монополизировать рынок смартфонов, затрудняя вход на него другим производителям и намеренно не обеспечивая или даже блокируя совместимость с умными часами, фитнес-браслетами и прочими мобильными и носимыми устройствами различных компаний. Напоминается в иске и о политике Apple в отношении приложений — корпорация разрешала пользователям устанавливать софт исключительно из собственного магазина App Store, пока ее не обязали прекратить подобную монопольную практику в Евросоюзе при помощи специального закона.

Представители Apple считают, что победа Минюста США в суде создаст опасный прецедент и позволит государствам получить больше контроля над созданием технологий для людей. Также в компании заявляют, что удовлетворение требований Минюста уничтожит принципы компании и сотрет особенности «яблочной» продукции, отличающие ее от продукции конкурентов. Вероятно, противостояние государства и корпорации будет долгим, сейчас же можно лишь констатировать, что новость негативно повлияла на капитализацию компании из Купертино – за сутки она снизилась почти на 5%.