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[Zero]
В мессенджере WhatsApp появится функция превращения голосовых сообщений в текст
Подобные возможности есть и у ряда других мессенджеров

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в мессенджере WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений (ГС) с преобразованием их в текст. Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом, придется загрузить специальное бета-обновление объемом 150 мегабайт. В настоящий момент функция тестируется — когда она появится в мессенджере полноценно, пока неизвестно.

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Голосовые сообщения – одна из вызывающих наиболее жаркие споры функций современных мессенджеров. Одни пользователи предпочитают общаться исключительно при помощи голосовых, другие же стараются не использовать их вовсе и отключают возможность их получения, если приложение позволяет это сделать. Предполагается, что голосовые сообщения целесообразно отправлять в тех ситуациях, когда напечатать текст нет возможности, тем не менее, порой они полностью заменяют переписку, что раздражает часть пользователей. Именно поэтому мессенджеры и вводят функции запрета входящих голосовых сообщений или их расшифровки – ранее так поступил, например, Telegram, хотя для использования запрета на ГС необходимо наличие премиум-подписки.

#whatsapp #мессенджеры
Источник: wccftech.com
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