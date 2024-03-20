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[Zero]
Во Франции оштрафовали Google на €250 млн за обучение ИИ на новостном контенте
По мнению французских регуляторов, компания не учла права других фирм на интеллектуальную собственность

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Как сообщает Reuters, французское Управление по надзору за конкуренцией оштрафовало корпорацию Google на 250 миллионов евро за обучение ИИ на различного рода новостях. По мнению регулятора, компания нарушила действующее законодательство Евросоюза в области интеллектуальной собственности, не уведомляя правообладателей об использовании их контента. По информации журналистов, в Google согласились с претензиями и решили не оспаривать штраф.

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Сообщается, что речь идет об обучении чат-бота Google Bard, в котором используются технологии ИИ и нейросетей. Ранее, в 2022 году Google договорилась с крупнейшими французскими новостными изданиями и заключила соглашение о добросовестном использовании их контента, но сейчас, как считают представители регулятора, нарушила 4 из 7 его пунктов. В настоящий момент все больше правообладателей стремятся ограничить обучение ИИ на принадлежащем им контенте без выплаты компенсаций за это. При этом технологии развиваются быстрее, чем меняется законодательство, и каждый случай спора между владельцами авторских прав и технологическими компаниями требует тщательного и всестороннего разбирательства.

#google #искусственный интеллект #франция #законодательство
Источник: reuters.com
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kilobait3
21:40
так франция и сидит в жопе без наших. за 2 года даже альтернатив не могут придумать.
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kilobait3
21:39
толку то. французы в простое, а китай с его дебилами в области науки и тем более.
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