Консоль, предположительно, выйдет в конце года

Как стало известно команде популярного ресурса Wccftech, японская компания Sony инициировала внутреннее расследование – это вызвано фактом попадания почти всех основных технических характеристик будущей консоли PlayStation 5 Pro в открытый доступ. Ранее известный инсайдер и журналист Том Хендерсон сопоставил, подтвердил и дополнил утечки, касающиеся спецификаций приставки, а также убедился в ведении Sony расследования.

реклама

Основные «подозреваемые» в деле об утечках – сторонние студии-партнеры японской фирмы, поскольку документы оказались в открытом доступе лишь после того, как эти компании получили к ним доступ. Как считает Хендерсон, вероятность того, что Sony удастся найти виновных крайне мала, тем не менее, корпорация постарается снизить вероятность утечек в будущем, ограничив доступ партнеров к некритичной для них информации.

Согласно новейшим утечкам, консоль PlayStation 5 Pro будет на 40-50% быстрее PS5 без трассировки лучей и на 100-200% быстрее с рейтрейсингом, а также сможет похвастаться поддержкой новой технологии масштабирования под названием PSSR, схожей по принципу функционирования с FSR 3 от AMD. Помимо этого, консоль получит GPU с 3840 потоковыми процессорами, 16 ГБ ОЗУ и быстрый терабайтный SSD. Ее релиз запланирован на конец 2024 года.