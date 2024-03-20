Но, скорее всего, получит немного меньше

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, графический чип NVIDIA GB202, на котором, предположительно, будет основана будущая флагманская видеокарта GeForce RTX 5090, по предварительным данным получит 24 576 ядер CUDA. При этом активны из них могут быть не все – существует значительная вероятность, что графический ускоритель получит немного меньше CUDA-ядер, чем максимально возможное их число для чипа.

GPU будут производиться по технологическим нормам 4NP тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, как и B100/B200. Также чип сможет похвастаться увеличенным количеством кэш-памяти первого уровня по сравнению с предшествующими решениями. Если же сравнивать GB202 с полноценным графическим чипом AD102, на урезанной версии которого основана видеокарта RTX 4090, то разница выходит значительная — 24 576 CUDA-ядер против 18 432. Впрочем, игровой видеокарты с 18 432 CUDA-ядрами геймеры так и не увидели, несмотря на все слухи о якобы разрабатывающейся RTX 4090 Ti с энергопотреблением и тепловыделением под 600 Вт в отличие от стандартных 450 Вт у базовой версии RTX 4090. Возможно, RTX 5090 все-таки будет обладать столь монструозным TGP – на примерах RTX 4090 GIGABYTE Aorus и других нереференсных модификаций видно, что современные системы охлаждения все же способны справиться с подобной нагрузкой.