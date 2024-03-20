Клиенты могли снять в банкоматах больше средств, чем было у них на счетах и картах

Как сообщает CNBC, курьезный случай произошел в Эфиопии – из-за ошибки в программном обеспечении крупнейшего коммерческого банка страны CBE, принадлежащего государству, клиенты этого банка сняли в банкоматах более 40 миллионов долларов, им не принадлежащих. По информации СМИ, граждане могли снять сколько угодно денежных средств – лишь бы необходимая сумма была в наличии в банкомате. Устранить сбой удалось только спустя несколько часов после его возникновения.

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Примечательно, что значительную часть денег сняли студенты: судя по записям с видеокамер из студенческих кампусов, к банкоматам выстраивались огромные очереди. Президент банка заявил, что клиенты, добровольно вернувшие средства, не будут привлекаться к уголовной ответственности. При этом в социальных сетях развернулись жаркие дискуссии – по мнению многих пользователей, к ответственности не должен привлекаться никто из клиентов, вину же на инцидент стоит полностью возложить на банк. Сам банк временно приостановил обслуживание клиентов — в нем проводится внутреннее расследование, к которому, вероятно, будут подключены сотрудники Центробанка страны и правоохранительных органов.