Он является упрощенной и удешевленной версией Assassin 4

Компания Deepcool презентовала новую воздушную систему охлаждения Assassin 4S, выполненную в формате башенного кулера. По сути, это обновленная, упрощенная и удешевленная версия суперкулера Assassin IV. Она отличается от старшей модели компактностью и наличием только одного предустановленного вентилятора вместо двух. Количество теплотрубок при этом не изменилось – их по-прежнему 7 штук.

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Очевидно, что по эффективности Deepcool Assassin 4S уступает Assassin IV — один 140-миллиметровый вентилятор между секциями радиатора прогоняет через него меньше воздуха, чем два. Зато такой подход позволил освободить больше места для установки планок оперативной памяти. Вентилятор системы охлаждения может работать в одном из предустановленных режимов – тихом или производительном. Доступна и ручная настройка кривой оборотов в зависимости от температуры CPU. Кулер совместим с разъемами Intel LGA 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155, а также AMD Socket AM5 и AM4. Приобрести новинку можно примерно за 80 долларов США – старшая версия с двумя вентиляторами стоит около 100 долларов.