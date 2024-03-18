AR и VR технологии пока так и не стали массовыми

Как сообщает Bloomberg, компания Sony приостановила выпуск представленной чуть более года назад гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 — спрос на нее никогда не был особенно высоким, а в течение последних 6 месяцев неуклонно падал. Как удалось выяснить журналистам, всего было произведено порядка 2 миллионов экземпляров устройства, реализовано же из них было только 1.7 миллиона.

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Ограничивающим продажи фактором, по мнению экспертов, в данном случае выступает не стоимость девайса – она составляет скромные по сравнению с Apple Vision Pro 550 долларов. Дело скорее в отсутствии качественного контента и выстроенной экосистемы. К сожалению, технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности пока так и не стали массовыми, а компании, разрабатывающие и выпускающие игры и софт, не хотят вкладывать денежные средства в крайне рискованные проекты с сомнительными перспективами окупаемости. Впрочем, некоторые аналитики считают, что выход «яблочной» AR/VR-гарнитуры Vision Pro должен дать отрасли мощный стимул, и теперь она будет каждый год расти как минимум на 25-35%. Являются ли подобные оценки реалистичными – покажет время.