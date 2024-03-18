Также в тройку лидеров вошли Samsung и Qualcomm

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности, китайская компания Huawei в 2023 году оформила больше всего патентов, несмотря на многочисленные введенные против нее санкции. Также в топ-3 вошли еще 2 технологических гиганта: южнокорейская корпорация Samsung и американская Qualcomm. Примечательно, что в 2022 году первая тройка выглядела так же, четвертая позиция тоже не поменялась – на ней располагается Mitsubishi. А вот на пятую и шестую вырвались BOE и LG.

реклама

Эксперты отмечают, что в топ-50 по количеству патентов доминируют технологические компании, выпускающие различное оборудование, устройства и компоненты для них, а также разрабатывающие софт или специализирующиеся на телекоммуникациях. Всего в мире в 2023 году было оформлено почти 273 тысячи международных патентных заявок — на пару процентов меньше, чем в 2022 году. Больше всего заявок регистрируется в Китае, США, Японии и Южной Корее, а также в некоторых странах Евросоюза. Также специалисты отмечают, что гораздо больше патентов стали регистрировать в Индии и Турции, хотя им пока далеко до лидирующих по этому показателю государств.