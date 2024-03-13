После ухода Tinder на российском рынке дейтинга появилась ниша, которую пока не удалось кому-либо занять

Как пишет издание «Ведомости», компания «Яндекс» работает над приложением для онлайн-знакомств. По информации журналистов, ПО под предварительным названием «Яндекс мэтч» будет предлагать пользователю потенциальную пару, исходя из его увлечений, интересов и предпочтений. Как выяснилось, разработка приложения ведется как минимум с третьего квартала 2023 года – журналисты «Ведомостей» нашли на на ресурсах Habr, Figma, Behance, а также в соцсети VK тестовые задания для соискателей, желающих заниматься созданием «Яндекс мэтч».

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Основной упор в приложении будет сделан именно на подбор пары по интересам. Похожий подход в свое время предлагали разные сервисы, например, OkCupid, но большинство из них от него отказались из-за того, что он монетизируется хуже, чем более простые схемы дейтинга как у Tinder и на других подобных площадках. Сам Tinder перестал предоставлять свои услуги в России, поэтому на отечественном рынке онлайн-знакомств появилась крупная ниша, которую пока не удалось занять кому-либо из игроков. Возможно, это удастся «Яндексу» — компания уже реализовала множество успешных проектов, пользующихся популярностью среди россиян, включая поисковик, а также сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси».