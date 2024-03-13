Четыре предсерийных электрокара прошли регистрацию в ГИБДД

Как сообщает «Газета.ру», на учет в ГИБДД были поставлены четыре предсерийных образца отечественного электромобиля «Атом» — это означает, что машины допущены к тестированию на дорогах общего пользования. Вероятно, передвигаться на них будут несколько водителей-испытателей, а собираемая в ходе тестов информация будет фиксироваться при помощи видеорегистраторов и различных датчиков.

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Ожидается, что серийное производство электрокаров «Атом» будет осуществляться на заводе «Москвич», а приобрести транспортные средства можно будет во второй половине 2025 года. По габаритам электромобиль будет сопоставим с Lada Granta, а также будет обладать высокой степенью цифровизации. При этом автолюбители высказывают в сети диаметрально противоположные мнения по поводу «Атома»: одни радуются возможности появления на дорогах серийного отечественного электрокара, другие же напоминают о провале «Ё-мобиля» и ряда других перспективных российских проектов, которые не дошли не только до стадии окупаемости, но не добрались даже до фазы серийного производства. Также скепсис у водителей вызывает востребованность машин с электродвигателями в российских реалиях – в первую очередь речь идет о больших расстояниях между городами и значительном количестве месяцев с минусовыми температурами, при которых снижается емкость литийсодержащих аккумуляторных батерей.