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[Zero]
Бренд Lada завода АвтоВАЗ стал партнером ПФК ЦСКА
Планируется организация совместных промо-акций

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Как сообщают СМИ, вчера, 12 марта 2024 года было подписано соглашение о партнерстве между брендом Lada завода АвтоВАЗ и профессиональным футбольным клубом ЦСКА из города Москва, выступающим в Российской Премьер-лиге. Согласно договоренностям, Lada будет демонстрировать на домашнем стадионе команды «ВЭБ Арена» свои автомобили и показывать рекламу на размещенных там дисплеях. Также сообщается, что для поклонников Lada и ЦСКА будут проводиться различные промо-акции.

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Глава АвтоВАЗ Максим Соколов, комментируя заключенное соглашение, заявил, что компания рада поддерживать ценности своих клиентов, включая любовь к спортивным состязаниям. Выступил с заявлением и гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, заявив об уверенности в том, что партнерство с известным российским автобрендом пойдет на пользу клубу, а также о желании, чтобы эти отношения стали долгосрочными. В настоящий момент, согласно данным журналистов, партнерское соглашение предусматривает сотрудничество или до конца 2024 года, или до завершения следующего футбольного сезона в 2025 году. Более точная информация будет предоставлена позднее.

#автомобили #футбол #автоваз #lada #цска
Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb
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