Такого мнения придерживаются аналитики DSCC

Как сообщает ресурс SamMobile со ссылкой на данные аналитиков DSCC, есть все основания полагать, что китайская компания Huawei обойдет южнокорейскую Samsung по продажам смартфонов со складным или гибким экраном уже по итогам 1 квартала 2024 года. Как считают эксперты, подобного эффекта удастся достичь благодаря новым моделям Mate X5 и Pocket 2 у Huawei и отсутствию каких-либо свежих предложений у Samsung.

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Сегмент складных и гибких смартфонов пока относительно невелик относительно всего рынка мобильных устройств – во многом потому что подавляющее большинство подобных решений относятся к флагманской ценовой категории. Лишь недавно в продаже начали появляться «раскладушки», стоимость которых не превышает стоимость субфлагманских смартфонов, при этом по характеристикам они часто уступают конкурентам, выполненным в традиционном форм-факторе. Также к недостаткам складных и гибких смартфонов эксперты относят наличие или появление при эксплуатации складок на экране, повышенную вероятность поломок и невысокую емкость аккумуляторной батареи, а значит – малое время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии.