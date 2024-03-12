Ей грозит длительное тюремное заключение

Как сообщает Carscoops, американка Дон Томпсон из Линкольна, штат Небраска, нашла способ бесплатно получать топливо на «умной» бензоколонке — она обнаружила в устройстве программную уязвимость. При двукратном прикладывании бонусной карты колонка переходила в демонстрационный режим и начинала выдавать топливо без оплаты. Суммарно женщина нанесла компании ущерб почти на 28 тысяч долларов США, совершив 510 заправок на 28000 литров топлива.

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По данным СМИ, производитель бензоколонки исправил программную уязвимость и оповестил своих клиентов о возможности ее использования недобросовестными водителями. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти Томпсон, отследив ее перемещения благодаря использованию банковских и бонусных карт. Сообщается, что женщина также предоставляла услуги по заправке своим знакомым. Максимальный срок, который в теории может ей грозить – до 20 лет тюремного заключения, хотя на практике столь серьезное наказание, конечно, назначено не будет, в особенности если обвиняемая компенсирует компании нанесенный ущерб.