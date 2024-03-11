Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в апреле или мае

Как сообщают ресурс «Дума ТВ» и издание «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Колунова, в апреле или мае парламентариями будет внесен на рассмотрение законопроект, разрешающий водителям машин экстренных служб при исполнении служебных обязанностей таранить неправильно припаркованные авто. Водитель, например, пожарной машины, спешащей на поступивший от граждан сигнал о возгорании, будет освобожден от ответственности, если ему придется при проезде во двор повредить незаконно припаркованное транспортное средство.

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Судя по комментариям граждан на тематических ресурсах и в социальных сетях, идея такого законопроекта вызывает в основном положительные отзывы — пользователи понимают, что спасение жизни людей важнее сохранения целостности чьего-то неправильно припаркованного движимого имущества. Впрочем, находятся и комментаторы, заявляющие о нехватке парковочных мест, а также о том, что такой законопроект в случае его принятия будет способствовать превышению служебных полномочий со стороны водителей пожарной службы и полиции. Что же касается автомобилей скорой медицинской помощи – вряд ли они будут пользоваться предоставляемыми законом правами, даже если внутри нет пациентов, поскольку при столкновении может быть повреждено дорогостоящее оборудование.