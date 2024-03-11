Возможно, приближается новая волна криптовалютной лихорадки

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, самая известная мировая криптовалюта, Bitcoin, впервые за свою историю пробила отметку в 71 тысячу долларов, наконец-то закрепившись выше 70 тысяч. Вторая (согласно многим оценкам) по значимости криптовалюта, Ethereum, укрепилась до 4 тысяч долларов за штуку, вернувшись тем самым к показателям конца 2021 года. По мнению ряда криптоаналитиков и отраслевых экспертов, подобный рост может означать приближение новой волны майнинг-лихорадки. Многие специалисты, впрочем, не согласны с таким мнением и указывают на волатильность рынка криптовалют: за резким подъемом может следовать резкий же спад.

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На момент написания данной новости, согласно данным Coinmarketcap, стоимость Bitcoin составляет 71500 долларов, Ethereum — 4006 долларов. Вслед за удорожанием основных мировых криптовалют традиционно растут и другие коины, например, Binance Coin – криптовалюта, созданная одноименной крупнейшей криптобиржей. Большинство экспертов склоняются к тому, что Bitcoin в ближайшие дни еще несколько раз обновит рекорды стоимости, что же касается прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу – их строить значительно сложнее.