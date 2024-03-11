Разумеется, она будет поддерживать и другие чипы сокета Intel LGA 1700

Как сообщает популярный ресурс ITHome, проверенный инсайдер, известный под ником momomo_us, ранее неоднократно предоставлявший общественности впоследствии подтверждавшиеся данные, рассказал о планах компании GIGABYTE по выпуску флагманской материнской платы, оптимизированной для совместной работы с процессором Intel Core i9-14900KS, энергопотребление и тепловыделение которого на пике может превышать 430 Вт. Модель получит название AORUS XTREME X ICE и будет базироваться на чипсете Z790.

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По данным инсайдера, указанная материнская плата будет обладать крайне мощной подсистемой питания с продвинутой системой охлаждения, а также эксклюзивными программными профилями для работы с Core i9-14900KS. Подробной информации о спецификациях продукта пока нет, но приставка ICE в его названии намекает, что плата будет представлена в белом цветовом исполнении, как и другие решения той же линейки. Также можно с высокой долей уверенности предположить, что модель будет предлагаться по весьма высокой цене, поскольку она относится к премиальным продуктам.