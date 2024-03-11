Он предназначен для любителей видеоигр

Как сообщает популярный китайский ресурс MyDrivers, компания ViewSonic презентовала новый геймерский 31.5-дюймовый QuadHD монитор, базирующийся на скоростной изогнутой VA матрице с кривизной 1500R производства TCL CSOT. Время отклика GtG, указанное в спецификациях, составляет 1 мс, и этот показатель, вероятно, близок к реальному — VA матрицы TCL CSOT превосходят продукцию конкурентов по скоростным показателям. Модель поддерживает частоту обновления 165 Гц и может похвастаться сравнительно невысокой стоимостью – она составляет 1150 юаней, что примерно равняется 150 американским долларам.

Монитор ориентирован на любителей видеоигр и поддерживает технологию Adaptive-Sync, избавляющую от разрывов кадра при сохранении минимального фреймтайма. Помимо этого, производитель рапортует, что дисплей относится к классу Flicker-Free решений – проще говоря, он избавлен от нежелательного мерцания, вызывающего усталость глаз. На практике это означает, что устройство либо не задействует ШИ-модуляцию, либо ее частота составляет несколько килогерц. Из разъемов на борту имеются два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2.