Компания выпускает чипы по самым передовым техпроцессам на планете

Как сообщает популярный ресурс Wcccftech, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC, являющийся мировым лидером производства чипов по передовым технологическим нормам, планирует в 2024 году нанять около 6 тысяч новых сотрудников. По оценкам китайских журналистов и зарубежных экспертов, такая политика означает, что компания готова к быстрому расширению и интенсификации научно-технических исследований и разработок.

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TSMC является ключевым партнером для множества технологических гигантов, таких как Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel и другие компании. Спрос на передовые производственные мощности тайваньской фирмы постоянно растет, поэтому ей необходимо обеспечивать стабильное и устойчивое развитие – в противном случае конкуренты, такие как Samsung, могут «отобрать» у нее часть заказов. Планы TSMC по набору персонала являются очередным свидетельством хорошего финансового состояния компании, а новые сотрудники помогут компании в развитии и продвижении инноваций.

Как отмечают эксперты, риски для TSMC представляет разве что возможное обострение политического кризиса вокруг Тайваня, но его вероятность оценивается как не слишком высокая.