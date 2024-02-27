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[Zero]
В России закроются последние фирменные магазины LG, Bosch и Sony
В настоящий момент они распродают остатки товаров

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Как сообщает издание «Коммерсант», последние оставшиеся в России фирменные магазины компаний LG, Bosch и Sony в ближайшие месяцы закроются – в настоящий момент они распродают остатки товаров. По данным журналистов, некоторые торговые точки проработают примерно до лета — они не закрывались раньше, чтобы не получить крупные штрафы от арендодателей за преждевременный разрыв договора. В поддержке LG на запрос представителей издания ответили, что магазины закрываются из-за отсутствия поставок. Аналогичная ситуация – и с Sony. Если раньше Sony Centre присутствовали практически в каждом мегаполисе России, то сейчас их осталось три – все расположены в Москве и закроются летом.

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Вместо магазинов указанных брендов в основном открываются точки поставщиков из таких стран, как Турция и Китай — в основном также монобрендовые. По мнению ряда экспертов, монобрендовые магазины в первую очередь нацелены на продвижение продукции компании и повышение ее узнаваемости, поэтому у отечественных потребителей по-прежнему будет возможность приобрести технику LG, Bosch и Sony в розничных сетях вроде «Ситилинка» или «М.Видео-Эльдорадо». Цены при этом, вероятно, будут ощутимо выше, чем при прямых поставках и при отсутствии санкций.

#россия #sony #санкции #компания lg #bosch
Источник: kommersant.ru
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