Неизвестно, появится ли подобный девайс в продаже

Южнокорейская корпорация Samsung в рамках мероприятия MWC 2024 продемонстрировала концепт гибкого смартфона Cling Band – его можно носить на руке, подобно часам или браслету. При этом устройство можно и «выпрямить» — тогда оно почти не будет отличаться от обычных моделей, хотя выступы на задней панели его все-таки выдают. Выглядит решение весьма эффектно, но насколько оно будет удобным на практике, и увидят ли когда-нибудь свет подобные смартфоны в качестве не концептов, а серийно производящихся продуктов? Время покажет.

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Также Samsung показала еще несколько интересных концептов – например, экран с регулировкой угла обзора Flex Magic Pixel, который не позволяет окружающим увидеть, какой контент вы потребляете. Стоит упомянуть и привычные для каждого предметы вроде ключей от автомобиля или наушников – но с миниатюрными OLED-экранами. Конечно, они увеличивают расход энергии и быстро истощают запас аккумуляторной батареи, но выглядят в большинстве случаев эффектно и футуристично. Возможно, в будущем компания представит линейку подобных продуктов, а сейчас прощупывает потенциальный спрос, отслеживая реакции и комментарии на профильных ресурсах и в социальных сетях.