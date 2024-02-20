В 2019 году таких автолюбителей в стране было меньше 7%

По данным аналитического агентства «Автостат» и портала Авто Mail.ru, более половины российских водителей готовы рассмотреть возможность приобретения китайского автомобиля. Всего 5 лет назад, в 2019 году, таких было меньше 7%. В опросе приняли участие 4 тысячи респондентов, при этом 28% из них по-прежнему относятся к идее покупки транспортного средства из Поднебесной отрицательно. Еще 19% можно охарактеризовать как сомневающихся.

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На тематических форумах автолюбители подмечают, что обращаться к китайскому рынку россиянам приходится не от хорошей жизни — машины корейских, японских и европейских брендов за последние годы значительно подорожали. Более того, подорожали даже отечественные «Лады» — новая Granta, даже самая доступная, сейчас стоит около 700 тысяч рублей.

Среди преимуществ китайских машин автовладельцы называют относительную доступность, высокую степень цифровизации и наличие систем помощи водителю. Среди недостатков же – проблемы с поставками запчастей, более низкий уровень сервиса, чем у привычных брендов, а также неприспособленность к российским климатическим условиям – в первую очередь, к суровой зиме.