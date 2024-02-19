Проблемы наблюдались не только у российских пользователей, но и еще в ряде стран

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Лента», ссылаясь на заявление представителей Роскомнадзора, вчерашний массовый сбой в работе мессенджера Telegram, наблюдавшийся 18 февраля приблизительно с 14 до 16 часов по московскому времени, по предварительным данным, вызван проблемами во внутренней инфраструктуре площадки. О сбое писали в социальных сетях пользователи из России, Франции, Великобритании, Германии, США и еще ряда стран. Также факт неполадок был подтвержден специальными сервисами мониторинга соцсетей и мессенджеров.

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Telegram, согласно данным Mediascope, является весьма популярным в России мессенджером – его ежедневно используют 47% населения страны. Особенно востребован он у молодых пользователей – представители старшего поколения чаще используют WhatsApp и Viber. За прошедший 2023 год Telegram значительно нарастил свою аудиторию в РФ — в 2022 году его ежедневно использовали только 39% населения. Согласно опросам, большинство российских интернет-пользователей уверены, что именно мессенджеры в ближайшие годы будут являться основным каналом коммуникации в сети.