Заявление вызвало массу ироничных комментариев в соцсетях

Как заявил в интервью изданию «Ведомости» гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, автомобили «Москвич» неизбежно будут дорожать. По мнению специалиста, произойдет это из-за динамики курса китайского юаня – расчет был на то, что он будет стоить около 9 рублей, а он торгуется за 12-13 рублей. Впрочем, господин Когогин признает, что при запуске производства по полному циклу затраты можно будет снизить, хотя удорожание все равно произойдет, просто будет не таким значительным.

реклама

Слова руководителя «КамАЗа» вызвали бурю ироничных комментариев в социальных сетях и на тематических форумах. «А это точно «Москвич», если его цена зависит от курса юаня?» — пишет один из пользователей. «Да уж, неправильно назвали, надо было в честь китайской столицы, а не российской» — подмечает другой. Здесь стоит напомнить, что «Москвичи» по факту являются брендированными китайскими авто JAC – в ряде случаев с внесенными незначительными изменениями. Ожидается, что в 2024 году завод соберет из доставленных из Поднебесной комплектов порядка 30-35 тысяч машин, хотя ранее сообщалось о планах в 50 тысяч.