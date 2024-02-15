В ряде случаев приобретение RTX 4080 Super смотрится более выгодно

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090 начали дешеветь – по крайней мере, в США и Европе. В конце 2023 года эти видеокарты дорожали — основной тому причиной стала санкционная политика американского правительства в отношении Китая. Официальные поставки RTX 4090 в Поднебесную запретили, и NVIDIA пришлось выпускать для местного рынка специальную ослабленную версию «четыре тысячи девяностой». А различного рода дельцы стали скупать видеокарты и перепродавать их в Китае. По информации тематических СМИ, в некоторых случаях выгода была столь высокой, что можно было приобрести готовый ПК с RTX 4090, вытащить графический ускоритель, продать только его, и уже выйти в плюс, оставшись и с прибылью, и с другими комплектующими на руках.

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Сейчас дефицит RTX 4090 постепенно отступает, отмечают эксперты и положительное влияние на рынок выхода таких видеокарт, как RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. После их релиза многие геймеры, желающие играть в разрешении 4K, отдают предпочтение именно первым двум — ту же RTX 4080 Super в Европе можно купить за 1100-1200 евро против 1800-200 евро за RTX 4090. Впрочем, разница в производительности и в выдаваемой частоте смены кадров между этими графическими ускорителями значительная.