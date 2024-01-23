Имеются у рынка и дальнейшие перспективы

Как сообщает посвященный криптовалютам ресурс Forklog, ссылаясь на данные Crypto.com, число пользователей различного рода коинов в 2023 году выросло на 34% — с 432 до 580 миллионов человек. При этом дальнейший потенциал роста соответствующего рынка эксперты оценивают как значительный. Наиболее же высокие темпы прироста пользователей криптовалют за прошедший год наблюдались в апреле и мае.

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Больше всего владельцев ожидаемо прибавилось у самых известных мировых криптовалют – Bitcoin и Ethereum – темпы роста составили 33% и 39% соответственно. В абсолютных числах число держателей соответствующих коинов достигло 296 и 124 миллионов. При этом аналитики признают, что представленные ими данные могут содержать значительные погрешности несмотря на обновленную методологию, включающую в себя опросы, а также данные блокчейнов и сетевую статистику. Впрочем, даже с учетом погрешностей, можно однозначно сказать, что криптовалютный рынок развивается, и хотя на новую волну майнинг-лихорадки рассчитывать пока не стоит, отрасль во многом оправилась от таких шоков, как крушение крупной криптобиржи FTX и крах алгоритмического стейблкоина Terra/Luna.