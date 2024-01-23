Пока игра находится на стадии предварительного производства

Как сообщает Reuters, один из руководителей польской студии CD Projekt RED Адам Бадовски рассказал о том, когда начнется разработка проекта под кодовым названием Polaris — игры во вселенной «Ведьмака», которую в геймерском сообществе обычно называют The Witcher 4. Стоит отметить, что работа над Polaris была официально подтверждена еще в 2022 году, и со временем над игрой трудились все больше сотрудников. Так, к концу 2023 года над Witcher 4 работала уже половина всей студии.

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По словам Бадовски, в настоящий момент игра находится на стадии предварительного производства, при этом в 2024 году компания планирует завершить ее и приступить к активной разработке. Также топ-менеджер подтвердил планы по расширению работающей над Polaris команды с 330 до 400 человек. Сейчас известно, что Witcher 4 (настоящее название игры пока неизвестно) будет масштабной Action/RPG с открытым миром, базирующейся на движке Unreal Engine 5. В студии полагают, что игра выйдет не раньше 2025 года, сторонние же аналитики и вовсе считают, что релиз задержится до 2026 или даже 2027 года. Что же касается продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion – оно пока находится лишь на стадии концепта, хотя в нынешнем году студия планирует расширить работающую над проектом команду до 80 человек.