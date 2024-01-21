Релиз игры запланирован на февраль 2024 года

Компания Eleventh Hour Games, созданная в 2017 году энтузиастами, выпустила трейлер изометрической Action/RPG под названием Last Epoch. Согласно задумке создателей, игра должна взять лучшие элементы Diablo III, Diablo IV и Path of Exile, и разбавить их дополнительными нововведениями. Разработчики надеются создать настолько близкую к идеалу Action/RPG в стиле hack-n-slash, насколько это возможно. Проект должен сочетать в себе как глубокий геймплей и интересные, иногда сложные механики, так и достаточную доступность освоения для новых игроков.

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Студии пришлось обходиться без поддержки каких-либо крупных издателей, поэтому в ней положились на краудфандинг – основной платформой был Kickstarter. Спустя определенное время игра вышла в раннем доступе, но для ее совершенствования компании понадобилось около пяти лет. На релизе в Last Epoch будет пять классов, у каждого из которых будет доступно по три варианта дальнейшего развития. Eleventh Hour Games обещают широкие возможности для кастомизации персонажей, благодаря которым игроки смогут создавать уникальные билды. Официальный релиз проекта состоится 21 февраля 2024 года, имеется у него и поддержка русского языка.