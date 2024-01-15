Но только если они установлены через Play Market

Как сообщает издание gHacks, корпорация Google может удалять приложения, установленные через сервис Google Play (Play Market). По данным журналистов, компания может идти на такие меры если приложение куплено, например, с краденой банковской карты или приобретено каким-либо иным незаконным путем. При этом софт, установленный из apk-пакетов, Google, предположительно, удалить не может.

В качестве примера приложения, пропавшего с пользовательских устройств, можно привести игру Wayward Souls – она была удалена и из Google Play и со смартфонов установивших ее людей. Политика корпорации в данном случае не слишком прозрачна, хотя очевидно, что Google может удалять программное обеспечение, попавшее в каталог по ошибке, а впоследствии признанное вредоносным – например, содержащим элементы фишинга. Тем не менее, эксперты опасаются злоупотреблений со стороны компании, которая может воспользоваться своим околомонопольным положением для того, чтобы диктовать пользователям, какие приложения им использовать. Конечно, граждане могут устанавливать софт и из apk-файлов или сторонних магазинов, но пользуется такими возможностями сравнительно малый процент аудитории.