При этом некоторые ученики «теряли» устройства по несколько раз

Как сообщает ресурс PhoneArena, всего за один учебный год в Чикаго школьники украли или «потеряли» ноутбуков и iPad более, чем на 23 миллиона долларов – суммарно более 70 тысяч экземпляров. Так, на брата с сестрой числились утерянными 10 устройств, при этом нет никаких записей или документальных подтверждений о том, что с их семьей хотя бы поговорили по этому поводу. Стоит отметить, что за три года школы Чикаго потратили на закупку лэптопов почти 310 миллионов долларов.

Вероятно, во многих случаях дело тут не в рассеянности учеников, а в злонамеренных хищениях. Примечательно, что властями Чикаго также было потрачено 2.6 миллиона долларов на программное обеспечение для школ, которое никто не запускал. Идет ли в данном случае речь о коррупционных схемах или простой безалаберности – пока неизвестно, но после возникновения огласки в СМИ высока вероятность, что в ситуацию вмешаются правоохранительные органы. Генеральный инспектор государственных школ Чикаго уже обвинил администрацию учебных заведений, заявив, что та должна была принимать меры после пропажи двух или более устройств.