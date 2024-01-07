Как правило, такие электронные письма ведут на фишинговые сайты или содержат вредоносные вложения

В своей преступной деятельности интернет-мошенники умело используют различные информационные поводы, будь то политические и экономические события, праздники или нечто иное. Сейчас, после наступления Нового года, злоумышленники резко активизировали рассылку электронных писем от имени популярных торговых сетей и маркетплейсов. Как сообщают специалисты по информационной безопасности и интернет-пользователи, на электронные почты приходит шквал писем якобы от Ozon, «Пятерочки», «Мегамаркета» и других площадок.

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В большинстве случаев подобные электронные письма или содержат в себе вредоносные вложения или предназначены для того, чтобы заманить потенциальную жертву на фишинговый сайт, на котором она введет свои личные и финансовые данные, после чего ими завладеют мошенники. Также на таких интернет-ресурсах под видом официальных приложений ритейлеров и маркетплейсов может распространяться вредоносное программное обеспечение или софт для удаленного управления смартфоном.

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Адреса электронной почты для рассылок преступники в большинстве случаев получают из утекших в свободный доступ баз данных – в 2022-2023 годах в сеть утекли сведения о десятках миллионах россиян.