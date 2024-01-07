В будущем темпы роста игровой библиотеки могут вырасти еще больше

Согласно базе данных SteamDB, в 2023 году в игровом сервисе Steam от компании Valve вышло более 14.5 тысяч новых игр – это абсолютный рекорд. Для сравнения: в 2022 году на площадке появилось 12.5 тысяч игр, а в 2021 году – 11.4 тысячи. Если же взглянуть на более старые статистические данные, то 10 лет назад, в 2013 году, в Steam вышло всего 435 игр.

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Как считают эксперты, увеличение количества релизов отражает сразу две тенденции. Первая из них – это рост популярности гейминга. Увлекаться компьютерными играми наконец-то стало нормально, и взрослый человек, просиживающий часы за онлайн-шутерами или MMORPG уже не считается коллегами и знакомыми чудаком. Вторая тенденция – исчезновение большинства препятствия для создания игр в одиночку или в небольших командах. Современные движки-конструкторы, программное обеспечение, а также технологии на основе нейросетей позволяют создавать пусть не самые качественные, но вполне играбельные проекты даже одиночным разработчикам. Например, если раньше для создания 3D-моделей приходилось нанимать специалистов, то сейчас такой работой может заняться нейросеть, а человеку останется лишь выбрать наиболее качественные из сгенерированных искусственным интеллектом вариантов.