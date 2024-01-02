Впрочем, покупатели наверняка найдутся

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, компания Caviar выпустила дорогостоящие чехлы для смартфонов Apple iPhone 15 различных модификаций – они, в зависимости от модели, стоят от 2060 до 2200 американских долларов. Caviar – это премиальный бренд из Дубая, известный тем, что он придает больше индивидуальности технологическим продуктам. Примечательно, что линейка чехлов будет выполнена с использованием высококачественной натуральной кожи Hermes, известной тем, что ее используют в сумках Hermes Birkin. Сама Apple отказалась от натуральной кожи из экологических соображений и перешла на искусственную. Фанаты «яблочной» продукции отнеслись к такому шагу неоднозначно – многие его приветствовали, но некоторые пользователи заявляли, что скучают по тактильным ощущениям от чехлов из натуральной кожи, а также сомневаются в износостойкости искусственной.

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Чехлы Caviar будут предлагаться в трех цветах – оранжевом, коричневом и темно-синем. На каждом из них будет размещен логотип компании, покрытый 24-каратным золотом и придающий продукту эксклюзивности. Обычного потребителя стоимость подобных чехлов, обходящихся дороже самих флагманских смартфонов, может шокировать, но бренд и не ориентируется на массовую аудиторию, и в том, что он найдет покупателей на новинки, нет никаких сомнений.