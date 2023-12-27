Вероятно, Activision Blizzard возобновит сотрудничество с партнерами из китайской компании NetEase

Как сообщает китайский ресурс CLS, посвященный экономике и финансам, игры американской компании Blizzard Entertainment, такие как World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2 и Diablo IV, могут стать снова доступными в Китае. Ранее у игроков из Поднебесной пропал к ним доступ из-за прекращения сотрудничества Blizzard и китайской компании NetEase – бизнес-партнеры не смогли договориться об устраивающих обе стороны условиях.

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По данным CLS, Blizzard вела партнеры с другими потенциальными партнерами из Китая, но не достигла на этом поприще значимых успехов. Сейчас же вероятность возобновления сотрудничества с NetEase резко увеличилась из-за приобретения компании Blizzard таким гигантом, как Microsoft. С ним у китайской фирмы имеются неплохо налаженные деловые отношения. Стоит отметить, что возможное возобновление работы, по оценкам экспертов, будет относительно беспроблемным – данные игроков не были удалены.

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В пользу возобновления сотрудничества говорит и появление на официальном китайском форуме World of Warcraft новостей об игре. После разрыва отношений NetEase и Blizzard их поток на время прекратился.